Rustige jaarwisseling? Politie registreert toch meer incidenten dan in voorgaande jaren

In ‘coronajaar’ 2020 bleef het aantal moorden gelijk, maar de criminele liquida­ties nemen wel snel af

30 december Corona heeft dit jaar op zo'n beetje alles invloed gehad, maar het aantal gevallen van moord- en doodslag is dit jaar nagenoeg hetzelfde als in 2019: 111 zaken met 115 slachtoffers is de stand van zaken nu. Wel opvallend: er zijn dit jaar zeer weinig liquidaties in het criminele milieu geweest.