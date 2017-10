‘Rust zacht lieve An...’

Veel mensen die in het Stadskantoor van Utrecht het condoleanceregister tekenen, vertrekken met een snik. De dood van Anne Faber grijpt de mensen enorm aan. ,,Iedereen heeft wel een zusje, vriendin, dochter, nichtjes in de leeftijd van Anne’’, zegt burgemeester Jan van Zanen, die als eerste zijn medeleven betuigde in het condoleanceregister voor Anne. ,,Ik was in Het Huis Utrecht, waar ze werkte, toen haar dood met een persconferentie werd bekendgemaakt. Dat maakte erg veel indruk.’’

Van Zanen begrijpt dat inwoners van de stad iets willen organiseren en zal dat waar mogelijk ook faciliteren. ,,Maar het zal altijd in overleg met de familie gaan. De familie moet het willen.’’

Toeval

Het is een bizar toeval, vindt Felix uit Bilthoven, die Anne Faber vier dagen voor haar verdwijning ontmoette. De man was getuige van een ongeluk waarbij Anne betrokken was. Hij is vandaag in Utrecht om het condoleanceregister voor haar te tekenen.

Felix was het ongeval in Utrecht bijna vergeten, maar de naam van Anne Faber kwam hem erg bekend voor. Hij had als getuige zijn contactgegevens doorgegeven. ,,Ik zocht naar haar naam, waar kende ik haar van? Toen zag ik haar foto. Daar schrok ik enorm van. Ik had zoiets van ‘het zal toch niet’. Het bleek toch waar te zijn. Even dacht ik nog: was ze maar harder tegen die auto aangereden en lag ze nog in het ziekenhuis. Dan was dit haar niet overkomen.’’

Radj heeft ook net getekend en vertelt met een brok in keel wat hij in het condoleanceregister heeft geschreven. ,,Ik heb een dochter van 23 jaar en we hadden het er gisteravond nog over. Als vader schiet je direct in de ‘ouderstand’. Je drukt ze op het hart op te passen, niet ’s avond in het donker alleen te fietsen. Mijn dochter vroeg zich af wanneer we ophouden met het waarschuwen om vooral op te passen. Dit is echt vreselijk. Dit had ik niet mee willen maken.’’

Ook Pauline (30) is speciaal naar het Stadskantoor gekomen om het register te tekenen. ,,Ik had haar vriend op Facebook. Ik kende hem verder niet zo goed, maar het komt zo ontzettend dichtbij. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren. Het maakt me bang.’’

Fietstocht

De Nieuwegeinse Stephanie van Elmpt wil Anne herdenken én een statement maken door over twee weken met anderen een fietstocht te rijden. De tocht zal voor een deel over de route gaan die de 25-jarige Utrechtse twee weken geleden reed toen ze vermist raakte.

De 22-jarige Stephanie kent Anne Faber niet, maar ‘dat doet er niet zoveel toe’. Ze wil op 29 oktober gaan fietsen. Niet alleen om Anne te herdenken, maar ook om te laten zien dat vrouwen alleen moeten kunnen fietsen. ,,Hoe vaak ga ik niet alleen op de fiets weg? Heel vaak, ook in de avond’’, zegt ze. ,,Ik wil dat wij gewoon kunnen fietsen, wanneer en waar we dat willen.’’

,,Een vrouw, zo jong, aan het begin van haar leven overleden’’, vindt Van Elmpt. ,,Laten we fietsen voor Anne. Laten zien dat we haar familie en vrienden steunen. Ik weet niet of we helemaal dezelfde route zullen rijden, want dat kan voor sommige mensen heel confronterend zijn.’’

Inmiddels hebben een kleine 50 mensen laten weten mee te fietsen. De tocht begint op zondag 29 oktober om 12.00 uur op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

Registers

Ook in het Stadshuis aan de Korte Minrebroederstraat ligt een register. Daar kan ook in het weekeinde worden getekend. Vanaf maandag ligt er ook een condoleanceregister in Het Huis Utrecht aan de Boorstraat. Daar werkte Anne Faber als bureaumanager.