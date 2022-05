Russische tank verpulvert been van Ruslan (33), Sergej wil broer terug naar Utrecht halen: ‘Hij is sterk’

De vrouw die verloor van Pim Fortuyn: ‘Nederlaag waar ik nog steeds last van heb’

Ze was de leider van de Rotterdamse PvdA, die in 2002 genadeloos werd verslagen door Pim Fortuyn en zijn Leefbaar Rotterdam. Voor het eerst blikt Els Kuijper (73) uitgebreid terug. ,,Het is een nederlaag waar ik nog steeds last van heb.”

4 mei