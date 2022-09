Russen veroveren gedoneerd Nederlands gevechtsvoertuig in Oekraïne

Russische militairen claimen tijdens de oorlog in Oekraïne een Nederlandstalig gevechtsvoertuig te hebben buit gemaakt dat aan de Oekraïners was gedoneerd. Het gaat om een YPR-765, waarmee troepen verplaatst kunnen worden.

Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien en horen hoe Russische militairen het onbeschadigde voertuig inspecteren. Ze spreken over een M113, de voorloper van de YPR in het Nederlandse leger die er sterk op lijkt. Volgens de Rus is dit hun eerste exemplaar van dit type voertuig dat ze hebben veroverd. De militair filmt ook het interieur waarin duidelijk is te zien dat het om een Nederlandstalig voertuig gaat. Er komt een sticker in beeld met de tekst ‘verbanddoos’ en een sticker met ‘waarschuwing’. Op een ander filmpje is te zien hoe het rupsvoertuig wordt weggesleept door een Russische tank.

Volgens de oorlogsbloggers van Ukraine Weapons Tracker, is het voertuig gedoneerd door Nederland en buit gemaakt tijdens de slag om Cherson. Waarom de Oekraïners het materieel hebben achter gelaten, is niet duidelijk. Het is voor zover bekend voor het eerst dat er beelden naar buiten komen over Nederlands materieel dat door Russen is veroverd tijdens de oorlog.

Defensie geeft uit veiligheidsoverwegingen zo min details over welk materieel er wordt gedoneerd aan Oekraïne, maar al eerder dit jaar lekten beelden uit van Oekraïense militairen die met hun vlag en een YPR uit Nederland op de foto gingen. Het Ministerie van Defensie wil geen reactie geven over het verlies van het gedoneerde voertuig. ,,Nederland draagt het materieel over aan de Oekraïense krijgsmacht en daarna wordt het onder de verantwoordelijkheid van Oekraïne ingezet”, aldus een woordvoerder.