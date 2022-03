Rusland gaat uitzetten spionnen zeker voelen: ‘Kost jaren om nieuw netwerk op te bouwen’

Hof beëindigt ‘inhumane’ plaatsing van meisje (15) in gesloten instelling: ‘22 uur per dag op kamer’

Het hof in Leeuwarden beëindigt de plaatsing van een 15-jarig meisje in een gesloten jeugdzorginstelling omdat het gaat om een ‘inhumane situatie'. Al meer dan een jaar zit ze naar haar zeggen 22 uur per dag op haar kamer en krijgt ze geen behandeling, met uitzondering van medicatie.

30 maart