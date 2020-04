Ruinerwold-zaak vervolgd: blijven vader Gerrit-Jan van D. en klusjesman Josef B. langer in voorarrest?

De 67-jarige vader Gerrit-Jan van D. die negen jaar lang met zes kinderen in totale afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold staat vandaag opnieuw voor de rechter. Ook de 59-jarige mede-verdachte en klusjesman Josef B. terecht.

De rechters buigen zich vandaag vooral over de vraag of de mannen langer vast moeten blijven zitten. Van D. wordt verdacht van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving. Hij werd op 13 oktober in de boerderij in Ruinerwold met vijf van zijn kinderen ontdekt nadat een van zijn zoons bij een café in de buurt om hulp had gevraagd.

Van D. zit nog steeds in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hij kan na een hersenbloeding niet praten. Josef B. ontkende tijdens de vorige zitting dat hij iets strafbaars heeft gedaan. ,,Wat is er strafbaar aan geloven in God? Ik heb een rein geweten en niemand van hun vrijheid beroofd”, zei hij toen.

De zitting wordt gehouden in de rechtbank in Assen, maar zonder de advocaten, verdachten en pers. Om verspreiding van het coronovirus tegen te gaan is er met hen contact via een videoverbinding.