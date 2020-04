Ruinerwold-vader Gerrit-Jan van D. weigert medisch onderzoek, verdachten blijven vastzitten

De 67-jarige vader Gerrit-Jan van D. die negen jaar lang met zes kinderen in totale afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, weigert zich medisch te laten onderzoeken.

Dat is vandaag duidelijk geworden tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Assen. Van D. wordt verdacht van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving van zijn kinderen. Hij werd op 13 oktober vorig jaar in de boerderij in Ruinerwold met vijf van zijn kinderen ontdekt nadat een van zijn zoons bij een café in de buurt om hulp had gevraagd.

Van D. verblijft nog steeds in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hij kan na een hersenbloeding in 2016 niet meer praten. Waarom hij niet mee wil werken aan een onderzoek van onder meer een neuroloog en een psycholoog is ook voor zijn advocaat Snorn niet duidelijk. Ook wil hij geen MRI-scan laten maken. ,,Over de reden kan ik alleen maar gissen, omdat mijn cliënt niet expliciet kan aangeven wat de motivering is.”

Van D. en de klusjesman werden aanvankelijk ook verdacht van het witwassen van bijna 100.000 euro dat in contanten in de boerderij is gevonden. Volgens het OM is het geld afkomstig van legale transacties uit Oostenrijk.

Rein geweten

Josef B. ontkende tijdens de vorige zitting dat hij iets strafbaars heeft gedaan. ,,Wat is er strafbaar aan geloven in God? Ik heb een rein geweten en niemand van hun vrijheid beroofd”, zei hij toen.

Advocaat Yehudi Moszkowicz wil dat zijn cliënt Josef B. wordt vrijgelaten nu hij niet langer verdacht wordt van witwassen. Ook voor een gijzeling en mishandeling van een Oostenrijkse vriend is volgens Moszkowicz geen bewijs. De vriend ontkent volgens de advocaat dat hij aan het plafond is gehangen, zoals een van de kinderen heeft verklaard.

B. wil worden vrijgelaten omdat hij inmiddels een huurachterstand heeft van 18.000 euro. Hij huurt nog steeds een werkplaats en de Ruinerwoldse hoeve waar Van D. werd gevonden.

Volgens het OM ontkent de Oostenrijkse vriend niets; hij wil er niets over zeggen. De officieren van justitie willen dat beide verdachten vast blijven zitten. De rechter vond dat ook. Begin juli staat er dan opnieuw een zitting gepland.

De zitting werd gehouden in de rechtbank in Assen, maar zonder de advocaten, verdachten en pers. Om verspreiding van het coronovirus tegen te gaan is er met hen contact via een videoverbinding.