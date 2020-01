Ruime afzetting bij gevangenis in Zutphen om brandend busje

UpdateDe politie heeft een gebied bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen ruim afgezet nadat bij een busje in de buurt van de gevangenis brand was ontstaan. De brand is inmiddels geblust, meldt een politiewoordvoerder.

Volgens de woordvoerder is het gebied ruim afgezet, aangezien het een brand in de buurt van de gevangenis betreft. ,,Het is voor de veiligheid en het afschermen van de plek waar het is gebeurd.”

Dat is volgens haar ook de reden waarom agenten er met wapens en kogelwerende vesten te zien zijn. Hoe het busje in brand kon vliegen, is niet duidelijk. De politie laat via Twitter weten onderzoek te doen.

Brandstichting is een van de scenario’s waarnaar wordt gekeken. Of sprake was van bijvoorbeeld een ontsnappingspoging, is volgens de woordvoerder ook nog de vraag. In ieder geval ontbreekt er niemand in de gevangenis.