Ruim veertig fotomodellen melden intimidatie en misbruik

Brandpunt bracht de beschuldigingen over misbruik in de modellenwereld vandaag naar buiten op zijn website, vanavond volgt de uitzending op televisie. Stichting Meldpunt Modelfotografie heeft een dossier met ongeveer dertig meldingen van modellen overgedragen aan de politie, vertelt voorzitter Yannick van der Zwaan. ,,Justitie heeft de gegevens opgevraagd nadat een model aangifte had gedaan'', zegt hij.



De Modellenstichting liet aan Brandpunt weten veertien meldingen over grensoverschrijdend gedrag te hebben ontvangen. Ronald Laken, oprichter van die stichting, zegt tegen het tv-programma: ,,Het gaat vaak mis bij zogenoemde TFP-shoots. Dat staat voor time for print. Meisjes die model willen worden, hebben een portfolio nodig. Daar moet ze bij een modellenbureau heel veel voor betalen. Daarom gaan ze op internet zoeken naar een goedkopere fotograaf of een amateurfotograaf die het gratis doet. Een hobbyfotograaf. Zo komen die meisjes ergens op een zoldertje terecht, in een kelder of ergens in een afgehuurd fietsenstallinkje. En daar gebeurt van alles.”