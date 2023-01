Ruim helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022

Meer dan de helft van de jonge vrouwen (52 procent) was naar eigen zeggen slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het afgelopen jaar. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) vandaag.

Het gaat om vrouwen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Van de 16- tot 18-jarige meisjes zegt 46 procent in het afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag te zijn geworden. Het CBS en WODC stellen - ter vergelijking - dat bij mannen in diezelfde leeftijd 15 procent aangaf slachtoffer te zijn geweest.

In totaal geeft 1 op de 8 Nederlanders van 16 jaar of ouder aan in 2022 seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt, omgerekend zo'n 1,8 miljoen mensen. Het gaat volgens het CBS en het WODC om seksuele intimidatie, die al dan niet online plaatsvindt, en om fysiek seksueel geweld. Het eerste komt vaker voor.

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is de pleger meestal afkomstig van buiten de huiselijke kring. Bij offline seksuele intimidatie zei iets meer dan de helft dat de pleger een onbekende was. Ook de slachtoffers van online seksuele intimidatie gaven aan dat het in iets meer dan de helft van de gevallen om een onbekende ging. Bij fysiek seksueel geweld daarentegen kenden 7 op de 10 slachtoffers de pleger.

De cijfers zijn afkomstig uit de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022, een internetenquête waaraan ruim 24.000 mensen van 16 jaar of ouder deelnamen in maart en april 2022.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: