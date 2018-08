Ruim helft enkelbanden tijdelijk uitgevallen door storing

Pools drietal verblijft uit pure wanhoop al een maand in 'Hotel Waalstrand'

9:56 NIJMEGEN - Keurige mensen. De medewerkster van de Mariënburgkapel in Nijmegen heeft niets dan goeds te melden over de drie dakloze Polen die de afgelopen weken regelmatig in de ochtenduren kwamen binnenwandelen. ,,Ze zien er hooguit een beetje verlopen uit. Maar dat is niet vreemd, als je al weken op het Waalstrand woont.’’