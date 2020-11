Ruim duizend minder coronabesmettingen gemeld, lichte daling in grote Brabantse steden

1634 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn er ten opzichte van zaterdag 1634 nieuwe besmettingen bijgekomen op zondag. Dat zijn er iets meer dan de dag ervoor, toen waren het er 1607 volgens het RIVM. In absolute aantallen is er vooral in de grote steden een daling te zien met de dag ervoor: in Tilburg van 144 naar 136, Eindhoven van 139 naar 127 en in Breda van 125 naar 99.