Ruim dertig kinderen met vuurwerkverwondingen naar de traumachirurg

Video Politie zoekt man die jaarwisse­ling in Amsterdam ‘viert’ met schoten uit alarmpi­stool

16:30 Het wapen dat op een Youtube-video van de jaarwisseling in Amsterdam te zien is, blijkt een alarmpistool te zijn, zegt een politiewoordvoerder. Op de beelden is een man te zien die een patroonhouder in het magazijn van het wapen drukt en, tussen de toeschouwers, zes keer in de lucht schiet.