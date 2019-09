Ruim 9000 levenloos geborenen geregistreerd

Geregeld gaat het volgens de krant om kinderen die al jaren geleden zijn gestorven. Ouders in Eindhoven lieten bijvoorbeeld een kindje uit 1958 registreren.



Natasja Geyteman was de initiatiefnemer van de wetswijziging. Zij begon een actie nadat zij had ontdekt dat haar overleden dochter Jolie voor de overheid nooit had bestaan. Een petitie die meer dan 81.000 keer werd ondertekend leidde tot de verandering in de regelgeving.



Geyteman laat nu weten blij te zijn dat al zo veel ouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid. ,,Voor mij is het een bevestiging dat de wet nodig was. En dan zijn dit alleen nog maar de ouders die weten dat dit tegenwoordig kan. Tegelijkertijd realiseer ik me dat achter elk geregistreerd kind een verhaal schuilt. Wat een verdriet.”



Naast het in toenemende mate laten registreren van levenloos geboren kinderen signaleren uitvaartondernemingen dat ouders vaker kiezen voor een individueel afscheid voor kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden. Zo verzorgde DELA vorig jaar 219 uitvaarten voor in de baarmoeder gestorven kinderen en richt het uitvaartbedrijf dit jaar bij vier crematoria speciale herdenkingsplekken voor hen in.