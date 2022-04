Ruim 700 kilometer file door Pasen en ongelukken

,, Zoals verwacht is er drukte op de wegen richting het zuiden’’, aldus een woordvoerster van de ANWB. Met name op de A2, Utrecht richting Den Bosch, is er sprake van veel vertraging. Ook op de A27, Utrecht richting Breda, is het erg druk.



Verder was er op de A4 richting Amsterdam, bij Schiphol, veel vertraging door een ongeluk. Eerder werd gemeld dat de weg alweer vrij was, maar dat was rond 18.00 uur toch nog niet het geval.



De drukte bij de Duitse grens valt mee, zegt ze. ,,Veel Duitsers hadden al vakantie, die zijn al in Nederland voor het weekend. Hetzelfde geldt voor veel Belgen. Toch verwachten we vrijdag ook nog wel wat extra drukte door verkeer uit die landen.’’



Rijkswaterstaat meldde om 17.30 uur een totale filelengte van 425 kilometer op de snelwegen.