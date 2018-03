Ruim 6.700 mannen stonden al dna af in onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Een dader werd nooit gevonden, maar wel dna-sporen. Die sporen werden eerder al vergeleken met de 270.000 profielen in de nationale dna-databank. Dat leverde niks op. Nicky's zus Femke vroeg eerder alle mannen met klem op om mee te doen aan het onderzoek. ,,Ons hele leven staat nog steeds in teken van Nicky'', sprak ze.



Nicky's moeder Berthie hoopt dat de verantwoordelijke voor haar zoons dood zichzelf meldt nu het grootscheeps onderzoek is begonnen. In een uitzending van de regionale radiozender L1 deed ze een emotionele oproep: ,,Hou ons niet langer in spanning. Bespaar die mensen het werk. Ze komen toch bij je uit. Ga jezelf aangeven.''



,,We willen weten wat er met Nicky gebeurd is'', sprak de moeder, die de dood van haar zoontje nog steeds niet kunnen verwerken. ,,Je kunt niets verwerken, omdat je niets weet. Wat is er gebeurd? Nicky is ons kind, dat vergeet je nooit, dat is er elke dag nog bij.''