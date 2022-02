Ruim 52.000 kinderen onder 12 hebben coronaprik gekregen

Coronavirus LIVE | Door vulkaanuit­bar­sting getroffen Tonga in lockdown, nachtclubs komen met aankondi­ging

De eilandengroep Tonga, die in januari werd getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting, gaat in lockdown nadat bij twee havenwerkers corona is vastgesteld. Voordat de noodhulp aankwam had Tonga nog maar één coronageval gehad. De grenzen worden de komende 48 uur gesloten voor iedereen. En de nachtclubs komen vanavond met een persconferentie. Naar verluidt wil een aantal uit protest de deuren opengooien. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

8:55