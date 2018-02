Ruim 5.600 schademeldingen na beving Zeerijp

Rond 15.00 uur op de bewuste maandagmiddag werd het dorp opgeschrikt door een zware beving van 3.4 op de schaal van Richter. Inwoners spraken op sociale media over trillende bureaustoelen en krakende vloeren. Het dorp was in een maand tijd al zes keer het epicentrum van een beving.

De telefoon van het Centrum Veilig Wonen stond in de dagen na de zware beving roodgloeiend. Een week later stond de teller al op 2.900 meldingen. Inmiddels is dat aantal opgelopen naar 5.654.

Boze inwoners

De talloze bevingen in Groningen zijn een gevolg van de aardgaswinning in het gebied. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kreeg in 1963 een concessie om gas uit de bodem te halen. Tot 2015 is in totaal 2115 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) aan het Groningenveld onttrokken. Het gas zit op ongeveer drie kilometer onder de grond; de meeste aardbevingen vinden ook op deze diepte plaats. Minister Eric Wiebes (van Economische Zaken) bezocht Zeerijp twee dagen na de aardbeving in een poging de onrust weg te nemen.