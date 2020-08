Ruim 4000 nieuwe besmettingen, maar niet meer mensen in ziekenhuis

De afgelopen week zijn er in Nederland 4036 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1448 meer dan vorige week. Dat meldde RIVM-baas Jaap van Dissel zojuist in de Tweede Kamer. Het is de vijfde week op rij dat het aantal besmettingen weer stijgt. Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft relatief laag.

Het aantal tests lag afgelopen week ongeveer even hoog als de week daarvoor. Het percentage tests dat een positieve uitslag oplevert is dus gestegen, naar 3 tot 3,5 procent. Vorige week was dat 2,3 procent. Dat duidt er op dat het virus zich verder verspreidt. Vandaag zijn er opnieuw 623 positieve tests geregistreerd.

Vorige week steeg het aantal besmettingen met 1259, tot 2588. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van de week daarvoor. Verhoudingsgewijs is de toename deze week dus iets kleiner. De meeste positieve tests worden nog altijd geregistreerd in Zuid-Holland (1630 de afgelopen week), Noord-Holland (1062) en West-Brabant.

Volledig scherm Jaap van Dissel © ANP

Testen

Sinds 1 juni kunnen alle mensen met klachten zich door de GGD laten testen. Tijdens de eerste golf besmettingen was dat nog niet zo. Daarom is het lastig om de huidige besmettingscijfers te vergelijken met die van toen. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 1,2 miljoen tests afgenomen, meldt Van Dissel.

Het aantal ziekenhuisopnamen ligt nog altijd een stuk lager dan in maart en april en schommelt rond de veertig per week. Vorige week daalde het zelfs iets, van 44 naar 38. Dat waren er op het hoogtepunt van de eerste golf ongeveer 3000 per week. Wel ligt het aantal opnamen de afgelopen drie weken hoger dan de drie weken daarvoor, aldus het RIVM.

Een verklaring voor het lage aantal ziekenhuisopnamen is dat veel jongeren besmet raken. Zij hebben minder vaak ernstige complicaties als gevolg van het coronavirus. Ongeveer de helft van de positieve tests betreft twintigers en dertigers.

Er overleden de afgelopen week 9 mensen aan corona, dat waren er een week eerder 6. Ook dat waren er tijdens de eerste golf veel meer. Later vanmiddag komt het RIVM met een volledige update over de afgelopen week.

