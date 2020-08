Ruim 400 nieuwe besmettingen: honderd meer dan gisteren

profiel Wie is Hubert Bruls, spil in het coronabe­leid? ‘Hij lijkt joviaal, maar het is geen socializer’

11:47 Daar stond hij plots, in de schijnwerpers die voorheen voor premier Rutte en de coronaministers bestemd waren. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Wie is hij? Portret van een praatgrage bestuurder, die carnaval viert in kippenpak maar zich soms ook eenzaam voelt. ‘Hij wil keuzes maken, ertoe doen.’