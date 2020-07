Ruim 200 nieuwe besmettingen: hoogste dagtotaal sinds begin juni

Tibby Boele is woede kwijt na moord op zusje Milly: ‘Ik wilde dat ik nooit op die zitting was geweest’

9:36 Terwijl Tibby Boele in koffiebar Coffee Fellows van het Haagse stadhuis espressootjes en cappuccino inschonk, had niemand door dat zij hoofdrolspeler is in een tragische familiegeschiedenis. In 2010 werd haar 12-jarige zusje Milly in Dordrecht misbruikt en gewurgd door de buurman, politieman Sander V. Hij begroef het meisje in zijn tuin.