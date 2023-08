Ruim 2,5 keer zoveel coaches als tien jaar geleden, vooral de Randstad coacht zich suf

Directeu­ren Co-Med bagatelli­se­ren forse kritiek op huisartsen­ke­ten: ‘Overtrok­ken’

Twee directeuren van de commerciële huisartsenketen Co-Med reageren in een interview in NRC op alle kritiek aan het adres van het bedrijf. Zo zouden onder meer patiënten die de spoedlijn belden, de voicemail hebben gekregen. ,,Dat hele bereikbaarheidsstukje is wel overtrokken”, zeggen de directeuren er vrijdag tegen de krant over. Zij stellen dat niet alleen hun bedrijf, maar Nederlandse huisartsen in het algemeen met problemen kampen.