Rugzak gevonden die lijkt op die van Anne Faber

In een vijver in het park werd donderdagavond een fiets teruggevonden, die hoogstwaarschijnlijk van Anne is. Alles wijst er volgens de politie op dat de fiets van de vermiste vrouw is, maar onderzoek moet hier nog definitief zekerheid over geven. Eerder vrijdag bleek al dat dejas die dinsdag was gevonden in Huis ter Heide inderdaad van Anne is.