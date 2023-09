Ruan (6) met moeder opgepakt bij A12-blokkade, nu volgt Veilig Thuis-melding: ‘Dit is pure intimidatie’

Grote hond Diesel ziet Coby (51) met kleine Snuffel wandelen en stuift het huis uit: ‘Impact is levenslang’

Diesel heeft een hekel aan kleine hondjes, weet eigenaar R.G. Als buurvrouw Coby (51) met Snuffel in Dalfsen in Overijssel passeert, staat de achterdeur even open. Binnen een paar tellen richten grote kaken enorme schade aan. De vrouw redt haar huisdier, maar betaalt met haar ringvingerkootje een grote prijs.