Roy knapte 100 jaar oude zweefmolen zelf op, vandaag viel de attractie bijna uit elkaar: ‘Gelukkig is niemand gewond geraakt’

Roy Kraak knapte de 100 jaar oude zweefmolen zelf op, maar tijdens de kermis in het Friese Kollum viel de attractie bijna uit elkaar toen de sierplaten loslieten. ,,Als exploitant is dit je grootste nachtmerrie’’, zegt hij over het incident waar niemand zwaar bij gewond raakt.

Tijdens het incident zat één meisje in de attractie. Volgens Kraak is zij naar de dokter op het kermisterrein geweest, maar hoefde ze ondanks wat last van haar ribben niet naar het ziekenhuis. Ook geen van de omstanders liep verwondingen op. Op een filmpje van de Friese nieuwswebsite Waldnet is te zien hoe een medewerker zichzelf in veiligheid probeert te brengen, terwijl de molen nog draait, en hij wat loshangende sierplaten probeert te ontwijken.

,,Gelukkig is het alleen bij vallende sierplaten gebleven’’, zegt Kraak over het ongeval. ,,Er is onmiddellijk ingegrepen door op de noodstop-knop te drukken, en de molen snel tot stilstand te laten komen.’’

Dat dit uitgerekend bij Kraaks zweefmolen gebeurt is voor hem wrang. Als kind zat hij al in deze molen, en twee jaar geleden kwam voor Kraak (een voormalige heftruckchauffeur en logistiek medewerker) een droom in vervulling door ‘m te kopen.

,,Ik was klaar met werken voor een baas en kwam in contact met de eigenaar van een zweefmolen uit Emmen. Hij was zeventig jaar en wilde stoppen. Met zijn zweefmolen heeft hij vroeger in Hasselt gestaan. Ik kende hem niet, maar hij bleek mij nog te kennen. Hij vroeg of ik dat jochie uit Hasselt was die er altijd inzat. Ik heb er denk ik wel 100.000 rondjes in gemaakt’’, aldus Kraak in 2019 tegen De Stentor. ,,De molen voelt een beetje als mijn kindje. Ik heb zelf geen kinderen, dus dan moet het maar zoiets worden. Ik ben hier 24 uur per dag mee bezig.’’

In 2019 spraken we met Roy Kraak, eigenaar van de zweefmolen

Onderzoek

Bij de politie in Friesland is geen melding gedaan over het incident. De woordvoerder spreekt van een bedrijfsongeval. Na het ongeval heeft Kraak de molen afgebroken en hij gaat onderzoeken wat er precies is misgegaan. Over de suggestie dat het onderhoud van de molen niet goed zou zijn, zegt Kraak: ,,Ondanks de stilstand van bijna twee jaar door corona, is er geen dubbeltje bezuinigd op het onderhoud van de molen. Ik heb er vele duizenden euro’s in geïnvesteerd om ‘m mooi en veilig te houden. We hebben alle wettelijke regels en eisen voldaan.’’

