Roxane van Iperen maakt indruk met speech waarin ze spreekt over ‘niet-weten’ bij hedendaagse politici

Schrijfster en jurist Van Iperen nam in februari het stokje over van schrijver Abdelkader Benali, die zich enkele weken daarvoor had teruggetrokken na een discussie die was ontstaan over controversiële uitspraken van hem.



,,Twee minuten stil zijn zonder de bereidheid álle stemmen aan te horen, is je adem inhouden en blijven steken in een oppervlakkig verhaal.” In haar voordracht richt de schrijver zich op al het ongehoorde oorlogsleed. Nederland heeft te snel de dimlichten op haar verleden gericht, stelt ze, nog voordat de feiten in kaart zijn gebracht. Namens wie staat ze hier dan?”