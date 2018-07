Rovende butler verdiende 605.000 euro door wisseltruc met juwelen van gasten

Brandweer ontsnapt aan gevaar als energiebe­drijf stroom niet afsluit

10:30 Bij het blussen van een transformatorhuis van ProRail in Hilversum afgelopen zaterdag is een groep brandweermensen ernstig in gevaar gebracht. Dit kwam doordat energiebedrijf Liander ten onrechte liet weten dat de stroom op afstand was afgesloten. ProRail doet onderzoek naar het voorval.