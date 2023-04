Rouwen om vermoorde Xavier (19) onmogelijk voor familie, ook na doorbraak: ‘Ze blijven voorzichtig’

Het gaat niet om de eerste arrestatie in de spraakmakende moordzaak. Afgelopen zomer werd de 20-jarige Luca M. aangehouden. Na twee weken werd hij echter weer vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs. Hij zou volgens zijn advocaat een geldig alibi hebben. Het Openbaar Ministerie beschouwt hem nog altijd als verdachte.

De politie is de afgelopen elf maanden onophoudelijk bezig met het onderzoek naar de onopgeloste moord. Zo kwam de zaak maar liefst viermaal aan bod in Opsporing verzocht. In maart besteedde het tv-programma voor het laatst aandacht aan de zaak. Hierop kwamen meer dan honderd tips binnen. Rond die periode werd er ook een woning doorzocht in Sittard. Het is niet duidelijk of het om de woning van de nieuwe aangehouden verdachte gaat.

Zorgen bij familie

In Opsporing verzocht werd onder andere een foto van een fietser gedeeld die was vastgelegd op camerabeelden. De politie bevestigt dat deze fietser de aangehouden man is. De fiets die hij gebruikte zou van Xavier zijn. De politie vermoedt dat de man betrokken was bij de dood van Xavier. Wat er aan de moord voorafging is niet duidelijk, maar er zijn vermoedens van een uit de hand gelopen drugsdeal.

De familie gaat elf maanden na dato nog altijd door een hele moeilijke periode, zegt advocaat Oehler. ,,Vooral als je de afgelopen tijd niets hoort, begin je je toch wel zorgen te maken. Je hoopt en je wilt gewoon dat de schuldigen gepakt worden. We hebben er alles aan gedaan om de zaak levend te houden voor het publiek. We zijn dan ook blij dat het iets lijkt te doen.’’

De arrestatie geeft de nabestaanden nieuwe hoop dat er een antwoord komt op de vraag wat er met Xavier is gebeurd. ,,Zolang je dat antwoord niet krijgt, blijft het door je hoofd spoken. Je komt daardoor niet aan rouwen toe. De familie smacht dan ook naar antwoorden, naar duidelijkheid.’’ De advocaat wil stukken bij het OM opvragen. ,,Daarvoor is het misschien nog vroeg, maar we willen er graag bovenop zitten.’’ Wie de 23-jarige verdachte zou kunnen zijn, durft Oehler niet te zeggen. ,,Bij de familie gaat vooralsnog geen belletje rinkelen.’’

Wat gebeurde er?

Xavier werd op 12 mei 2022 als vermist opgegeven. Zes dagen later werd hij dood gevonden. Zijn dood ging als een schokgolf door Limburg. In Sittard, zijn woonplaats, werd daags na de moord een stille tocht gehouden voor de tiener. In deze plaats heerste grote verslagenheid.

Veel mensen kenden Xavier. Niet alleen vanwege zijn familie, die een groot schoenenbedrijf runt, maar ook omdat hij zelf een grote vriendenkring had. ,,Xavier was een zorgzaam persoon. Met een heel groot hart. Hij stond altijd voor iedereen klaar’’, zei de organisator van de stille tocht, Tunezi Samir, eerder tegen deze site.

Vrienden vol lof

Samir leerde Xavier zo’n vijf jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend. ,,De klik was er meteen, we konden goed met elkaar opschieten. Sindsdien is er een broederschap ontstaan.’’ De vriendschap tussen de twee was zo innig dat ze elkaar als broers zagen, zegt Samir. ,,Hij was mijn bonusbroertje. Een echte, loyale vriend.’’

Xavier stond nog in de bloei van zijn leven, schreef een vriendin op Facebook. ‘Een jongen die bekend stond bij iedereen als een zachtaardige jongen, een jongen die alles met je zou delen, een jongen die nog een hele toekomst voor ogen had. Een jongen die op deze verschrikkelijke manier zijn leven is ontnomen, een kind dat niet meer terugkeert bij z’n moeder’, schrijft Fatna Tamoh. ‘We need justice for Xavier Durlinger.’

Niet lekker in vel

Xavier zat in de periode voorafgaand aan zijn dood psychisch niet lekker in zijn vel. Hij voelde zich somber en liet zich in zijn eenzaamheid meeslepen door de handel in drugs, die hem mogelijk fataal is geworden, zo vertelde zijn moeder in een eerdere uitzending van Opsporing verzocht. ,,Ik drong niet tot hem door. Hij was zo beïnvloed door bepaalde mensen, hij kwam er niet los van.’’

De moord op Xavier heeft mogelijk te maken met de drugshandel waarbij de tiener betrokken was geraakt. ,,Wat ik heel jammer vond - en daar heb ik echt mijn best voor gedaan - is om hem te laten zien dat het niet zijn ding was’’, zei zijn moeder. ,,En dat hij dat niet nodig had. Omdat hij mooi en bijzonder en een goed mens was.’’ Over de drugs is de moeder stellig. ,,Mensen hebben altijd een mening en een beeld, maar ze kennen hem niet. Ze kennen hem niet zoals wij hem kennen.’’

De politie houdt echter nog veel andere mogelijkheden open, omdat Xavier heel veel mensen kende. Zijn dood zou het gevolg kunnen zijn van een persoonlijk conflict.

