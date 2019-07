Rouwdoula Patty leert nabestaanden omgaan met de dood

Verbijste­ring bij agent: kindertrom­mel­tje met xtc en coke achtergela­ten in trein

17:52 In een stilstaande trein in Alkmaar is recent een zeer opmerkelijke vondst gedaan. Medewerkers van de NS stuitten in een van de coupés op een vrolijk kindertrommeltje waar geen brood in zat, maar harddrugs. ,,Als een kind dit vindt, denkt hij dat het snoepjes zijn.”