Rotterdamse zakenman kost Prorail 18 miljoen: wie betaalt dat? Jij!

Over de man die ProRail te slim af was, is maar weinig bekend. Op internet vind je bijna niks over hem. Hij staat niet in de Quote, komt niet op borrels, heeft geen vrienden in hoge kringen. Ook in dit verhaal wil hij zijn naam niet zien staan. Als mensen weten dat je geld hebt, zegt hij, komt er vaak alleen maar gedonder van. We noemen hem op zijn verzoek daarom W.