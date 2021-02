Rotterdamse virologen ontwikkelen neusspray die 24 uur tegen corona werkt: ‘Oplossing voor reizen of concert’

Het medicijn is stabiel, ongevaarlijk en hoeft niet gekoeld bewaard te worden, stellen de onderzoekers. ,,Je zou je dus kunnen beschermen tegen huisgenoten die besmet zijn of veilig je besmette ouders kunnen bezoeken”, zegt viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC. ,,Maar het middel zou ook gebruikt kunnen worden voor extra bescherming bij reizen, concerten of festivals.”



De virusremmer voorkomt dat het virus de cellen in de neus en longen binnendringt. Daardoor krijgt het virus niet de kans om zich te vermenigvuldigen, volgens viroloog Rik de Swart van het Erasmus MC. Fretten die een keer per dag het middel in hun neus kregen, bleken beschermd te zijn tegen infectie met SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Dat bleek zelfs het geval te zijn wat betreft besmetting met de Zuid-Afrikaanse en Britse varianten.