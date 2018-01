Rotterdamse kerk heeft oude oorlogsbom onder het altaar

Er liggen vermoedelijk nog honderden onontplofte WOII-bommen in Rotterdam. Op basis van de recente, digitale ‘bommenkaart’ van de gemeente is met name het oude havengebied nog bezaaid met blindgangers. ,,Veel meer in elk geval dan de 35 harde meldingen waarvan we tot nu toe uitgingen’’, zegt Joost Martens, adviseur beheer ondergrond van de stad.