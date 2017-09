Rotterdams echtpaar ten einde raad: geweigerd op terugvlucht Sint-Maarten

Op de tandartspraktijk JTV Mondzorgvoorkids in Rotterdam zijn ze ten einde raad. Hun geliefde collega Mila belde vanochtend in paniek uit Sint-Maarten: ze mocht niet mee in het vliegtuig naar Curaçao en ze wist niet meer wat te doen. Noch de Bulgaarse autoriteiten noch de Nederlandse autoriteiten willen wat voor het echtpaar betekenen. Terwijl de twee gewoon een geldig vliegticket op zak hebben.



Het had een geweldige vakantie moeten worden voor de 28-jarige Mila en haar partner Blagoy die als project-engineer in de scheepvaarttechniek werkt. Zij werkt sinds mei voor de Rotterdamse kindertandartsenpraktijk en had echt uitgekeken naar een paar weekjes zon, zee en strand. ,,Het is een geweldige collega'', vertelt Yvanca du Crocq. ,,Het is een heel leuke meid en we zijn enorm geschrokken dat ze nu in zo'n vervelende situatie is beland.''



Want vervelend is het zeker: op het eiland werkt geen enkele pinautomaat meer en het contant geld is bijna op. ,,Ze kon niet in het hotel blijven omdat daar weinig van over was'', weet Du Crocq die net als haar andere collega's af en toe even met Mila belt. ,,De eerste nacht konden ze bij de marine logeren en de tweede dag zijn ze naar het Franse gedeelte gelopen, hopende dat ze daar verder geholpen zouden worden.''