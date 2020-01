Rotterdam eerste grote stad met volledig vuurwerkverbod

Tina Nijkamp en René Watzema in De Ochtend Show to go

21:58 RUMAG-presentator René Watzema is morgen te gast in De Ochtend Show to go om alles te vertellen over de RUMAG Theatershow. Ook bellen we met voormalig zenderdirecteur van SBS6 Tina Nijkamp over de talkshowoorlog tussen de NPO en RTL4. De show wordt gepresenteerd door Roel Maalderink en is vanaf 07.30 uur live te zien via onze app en op deze site.