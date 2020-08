Rosan (24) is aseksueel: ‘Het komt nog wel, dacht ik’

,,Als ik vertel dat ik geen verlangen heb naar seks, kijken mensen me meestal raar aan. Je bent de juiste persoon nog niet ­tegengekomen, zeggen ze dan. Of, een stuk lomper: je moet gewoon een keer een goeie beurt krijgen. Maar ik heb geen libido, ik word niet hitsig, vind nooit iemand sexy. In mijn puberteit hadden vriendinnen het over ‘een lekker ding’, maar dat zei me helemaal niets. Het komt nog wel, dacht ik, ik ontwikkel me wat laat. Maar het kwam niet.