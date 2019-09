Rosalin (14) onder de indruk van kranslegging prinses Beatrix en prins Charles

Nóg een trendbreuk bij intocht in Apeldoorn: Sinter­klaas komt met de trein

12:39 Sinterklaas komt dit jaar voor het eerst niet per boot, maar per trein aan bij zijn officiële entree in Nederland. De goedheiligman maakt gebruik van de diensten van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij om Apeldoorn te bereiken. Daar vindt op 16 november de landelijke intocht plaats.