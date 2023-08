Roos kocht haar droomvilla, en verbouwt het huis met alleen tweedehandsspullen

Anoek verloor in één klap ongeboren kindje en baarmoeder: ‘Door mijn tranen werd alles wazig’

Alsof er een rotje ontploft was in haar buik. Zelfs medisch specialisten wisten niet zeker of Anoek Borgman-Prein (45) uit Borne het zou redden. Dit is het verhaal van de moeder die haar kind verloor, bijna doodbloedde en nooit meer zwanger kan worden. „Pas na drie maanden kwam de realisatie dat we Guusje ook nog eens moesten missen.”