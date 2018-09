Rooms Katholieke Kerk: 'Overzicht misbruik klopt in grote lijnen'

'Belasting­dienst wist in 2014 al van fouten met kinderop­vang­toe­slag'

7:05 De Belastingdienst wist in september 2014 al dat het onterecht kinderopvangtoeslagen had stopgezet. Dat schrijft Trouw op basis van stukken die in de rechtszaak over de toeslagen worden behandeld.