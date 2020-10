‘Rookpolitie’ slaat slag op stations, vorig jaar voor 230.000 euro aan boetes

Video Verbijste­ring bij politie over groot dancefeest met dj en lachgas bij Hilversum: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’

25 oktober Een groot illegaal feest bij Hilversum is in de nacht van zaterdag op zondag beëindigd door de politie. Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen nabij Anna’s Hoeve, een locatie die in het verleden vaker is gebruikt voor illegale ‘raveparty’s’. Een dj en een vrouw die een agent een schop gaf, zijn aangehouden. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt. Op het feest blijkt op grote schaal lachgas te zijn gebruikt.