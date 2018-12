Roofmoordenaar en ex-militair Admilson R. niet vervolgd voor granaatexplosie

De 34-jarige ex-militair Admilson R. uit Hoogeveen hoeft niet naar de rechter voor het veroorzaken van een explosie in een Nederlands legervoertuig in Afghanistan. Door de klap raakte veteraan Erik Groenendijk (36) gewond. Hij had het hof gevraagd om R. te vervolgen, maar daar ziet het militair gerechtshof in Arnhem geen heil in.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens het hof is de ware toedracht van de ontploffing inmiddels niet meer vast te stellen en is ook niet duidelijk te krijgen wat de rol van R. hierin zou zijn geweest.

Admilson R. zit inmiddels net als zijn broer Marcos (33) een levenslange gevangenisstraf uit voor het plegen van drie roofmoorden in Drenthe in 2012 en 2013. R. werd als militair twee keer uitgezonden voor een missie naar Uruzgan in Afghanistan. Bij zijn laatste missie in 2010 was hij betrokken bij een granaatexplosie in een Bushmaster op Camp Coyote in Uruzgan.

Heldendaad?

Veteraan Groenendijk is er van overtuigd dat R. verantwoordelijk is voor de aanslag, die zijn leven op zijn kop zette. Hij raakte blijvend gewond aan zijn rug. R. zou de held hebben willen uithangen met als doel na de klap het leven van Groenendijk te redden.

De 36-jarige Groenendijk is zwaar teleurgesteld over de beslissing van het hof. De ex-militair is tegenwoordig begeleider van explosieven- en drugsspeurhonden.

,,Ik had dit niet verwacht. Niemand had dit verwacht. Ik ben redelijk terneergeslagen. Het is begonnen met een heel slecht onderzoek van de marechaussee. Er staan gewoon fouten in, ook in het nieuwe onderzoek. Diep van binnen heb ik het gevoel dat ze gewoon niet willen dat de waarheid boven water komt. Nu is het klaar. Hoe zuur het ook is. Ik zal me erbij neer moeten leggen’’, aldus de man tegenover het Dagblad van het Noorden.