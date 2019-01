Romp in koffer is van jonge vrouw

Dat maakte de politie bekend via Opsporing Verzocht. Eerder had de politie het over een vrouw van tussen de 20 en 50 jaar oud.



Het slachtoffer, een blanke vrouw, had op haar bovenlichaam geen tatoeages of littekens. Inmiddels staat vast dat het DNA van de vrouw niet voorkomt in de Nederlandse databank van vermiste personen.



Behalve extra informatie werd in de uitzending ook een reconstructiebeeld getoond van de rok die de vrouw droeg. Die was zwart (maat 38) van het merk ‘&other stories’. Daarboven droeg ze een zwart, doorschijnend topje (maat S) van het merk Expresso.