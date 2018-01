Rommelwinter: herfststorm én narcissen in bloei

Toch is er komend weekend weer kans op een kleine winterse bui. ,,Als er wat valt is het natte sneeuw in het zuiden van het land op zaterdag en zondag. De gevoelstemperaturen liggen wel erg laag. We krijgen te maken met een noordoostenwind, die ervoor zorgt dat de gevoelstemperatuur tussen de zes tot acht graden onder het vriespunt ligt”, aldus Verhoef. De werkelijke temperatuur ligt komend weekend tussen de drie en zes graden boven nul.



Of er nog echt een dik pak sneeuw valt deze winter, is niet te zeggen. De lage temperaturen die komend weekend over ons land trekken, houden slechts een aantal dagen aan. De laatste keer dat Nederland te maken kreeg met lage temperaturen en veel sneeuwval was in januari 2013, de winter waarin bijna sprake was van een Elfstedentocht.