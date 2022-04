Rolands dochter kreeg een zonnepaneel op haar hoofd: ‘Ze lag op de grond, hevig bloedend’

Het is tegen vier uur ’s middags op vrijdag 18 februari als het tijd is om de hond uit te laten. Het is de beurt van de dochter van Roland van Mourik (55). Het gezin met drie kinderen, sinds vijftien jaar woonachtig op IJburg, heeft Rakker sinds enige tijd in huis, om beurten mogen ze het dier uitlaten. Storm Eunice neemt al in kracht toe als de dochter naar buiten gaat, opa en het 9-jarige broertje gaan mee voor de gezelligheid.



,,De storm was nog niet op zijn hoogtepunt,” herinnert Van Mourik zich. ,,Het waaide wel hard, maar dat was ook wel spannend.” Maar na tien minuten komt zijn zoontje huilend, zwaar overstuur naar huis gerend om te vertellen dat zijn zus gewond is. ,,Samen met mijn oudste zoon en vrouw rende ik naar de Bert Haanstrakade, die was deel van de vaste route die ze altijd met Rakker liep. Ze lag op de grond, naast een betonnen rand bij het IJmeer, hevig bloedend aan haar hoofd, haar armen slap naast zich. Ze was niet bij kennis, ze leek stervende,” zegt Van Mourik, duidelijk geëmotioneerd.



Een arts van de spoedeisende hulp van het AMC heeft per toeval het ongeval zien gebeuren en is op dat moment al bezig haar te stabiliseren. ,,De paniek was groot. Mensen schreeuwden dat er meer panelen rondvlogen. Er was nog een paneel van het huis gevallen, en ook een van een ander huis.” Dan gaat het snel: ,“Binnen tien minuten waren er twee ambulances en een traumateam van het VU-ziekenhuis. Mijn dochter lag binnen 36 minuten op de operatietafel in het AMC.”