Rol van Amsterdamse agent onderzocht bij rel rond 'oberschoppers' in Praag

UpdateDe zeven Nederlanders die maandag in Praag werden opgepakt omdat ze een ober het ziekenhuis in sloegen, vierden een vrijgezellenfeestje. De meeste mannen komen uit Den Haag en omgeving. Eén man die bij het incident betrokken was, is agent bij politie Amsterdam, bevestigt een woordvoerder. Hij is alweer vrijgelaten. Sportschoolinstructeur Armin N. lijkt voor de Tsjechische justitie de belangrijkste verdachte. Zijn familie is er kapot van.

De groep was vrijdag vertrokken naar Praag voor een vrijgezellenweekend van Bijen K., zegt een familielid van een van de mannen. K. (geboren in Iran) runt een verhuisbedrijf in Rijswijk. Arash N., de broer van Armin, werkt bij hetzelfde verhuisbedrijf als marketeer. De hele groep (van 24 tot 32 jaar oud) is terug te vinden op Instagram, waar Armin een groepsfoto heeft gepost van de gespierde mannen in Praag.

Drank

Armin N. staat zelf ook op die foto. In dat gele shirt waarmee hij ook in de camerabeelden opduikt. Op die door de Tsjechische politie verspreide beelden is te zien hoe de groep op de vuist gaat met obers van de Polpo Bar in Praag. De ruzie zou zijn ontstaan omdat de obers niet wilden dat de groep zelf meegenomen drank op het terras van Polpo zou nuttigen.

Een van de obers valt tijdens de schop- en duwpartij op de grond. Daarna slaat - hoogstwaarschijnlijk - Armin meerdere malen vol op het gezicht van de ober, die zijn kaak breekt en later aan zijn oog geopereerd moest worden. Ook wordt de ober in zijn rug geschopt. Ook Armins broer laat zich niet bepaald onbetuigd.

Agent

Twee van de zeven mannen zijn inmiddels vrijgelaten. Een van die twee mannen zou werken als agent bij politie Amsterdam werken. Woordvoerder Frans Zuiderhoek wil alleen kwijt dat 'inderdaad een agent in Praag was en dat zijn rol bij het incident wordt onderzocht'.

De agent zou inderdaad tot de zeven vrienden behoren, maar hij zou juist een sussende rol hebben gespeeld bij de matpartij. Toch onderzoekt de politie zijn rol. ,,Maar hij is vrij man. Er zijn geen disciplinaire maatregelen tegen hem genomen,'' zegt Zuiderhoek.

Volledig scherm De politie in Tsjechië verspreidde beelden van de Nederlanders na de vechtpartij. Rechts: Armin N. © Týdeník Policie Twee andere leden van de groep worden vervolgd voor toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Kijkend naar de beelden vreest ook een familielid van Armin dat de gespierde sportschoolhouder die zo vol in ramt op de liggende ober, een van die twee is. Ook Arash N., Armins broer, zit nog vast.

'Geen strafblad'

,,Ik herken de jongens op de beelden, wij zijn met stomheid geslagen'', zegt een naast familielid van Armin en Arash. ,,Ze hebben geen strafblad, ze hebben geld genoeg, een baan, ze doen dit nooit, Het moet de drank zijn geweest. Je hoort dat er ruzie was over eigen drank drinken op het terras, er was ook iets met een gereserveerde tafel waar ze wilden zitten, ik weet het niet, je hoort van alles. We doen geen oog dicht.''