Roethof wil vrijspraak Brech: ‘Het is te mager, spreek hem vrij’

Het verhaal begon met briefjes die ze elkaar toeschoven in de spreekkamer van de gevangenis. Zo liet Jos Brech pas maanden na zijn arrestatie in 2018 aan advocaat Gerald Roethof weten hoe het volgens hem écht kan dat zijn dna is aangetroffen op kleding en het lichaam van Nicky Verstappen. Brech vond het al overleden jongetje die zomer in 1998, om daar vervolgens nooit en te nimmer met iemand over te praten. Noem advocaat Roethof paranoïde, maar door Brech dit op te laten schrijven, wist hij zeker dat de verklaring niet uit zou lekken als hun gesprek ‘per ongeluk’ afgeluisterd zou worden, zei de advocaat vandaag in de rechtbank van Maastricht.

Het duurde nog zo’n twee jaar voor Brech zijn woorden ook echt uitsprak, voor een videocamera, om met een ingesproken boodschap onlangs zijn zwijgen naar de buitenwereld te doorbreken.

Quote Hij had ook kunnen zeggen dat hij zijn handen aan de onderbroek van Nicky heeft afgeveegd Gerald Roethof, Advocaat Jos Brech Inmiddels staat daar voor de verder vooral stille Brech veel op het spel: het OM heeft vorige week 15 jaar cel en tbs geëist, maar Roethof wil dat hij wordt vrijgesproken, ook al is hij voor het OM de ‘ideale verdachte’: ,,Kijk naar zijn verleden, zijn levensloop, naar wat er op zijn computers staat, is de boodschap.”

Maar dat maakt Brech nog niet schuldig. De advocaat verwijst naar eerder onschuldig in een cel verdwenen verdachten, die het ook wel gedaan ‘moesten hebben’. Zo blijkt dat zelfs de ‘pech van Brech’ kan bestaan, ook ziet het Openbaar Ministerie het als onmogelijk dat een onschuldige pedofiel nu net een door een ander misbruikte en gedode jongen zou vinden op die warme augustusdag in 1998. Roethof noemt bijvoorbeeld de Schiedammer parkmoord, waar een verdachte werd veroordeeld die ook eerdere zedenfeiten op zijn naam zou hebben staan. Hij was weliswaar in de buurt, maar bleek later toch onschuldig.

In zijn urenlange pleidooi strooide Roethof met citaten uit het dossier en van externe deskundigen die de verdedigingslinie moeten stutten dat een misdrijf allerminst vaststaat, dat seksueel misbruik van de jongen niet bewezen kan worden, dat het dna van zijn cliënt niet een ‘100 procent daderspoor’ betreffen.

Volledig scherm Gerald Roethof (rechts) en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech. © ANP

Zolang deze twijfels er zijn, zolang deskundigen niet eenduidig concluderen dat de jongen daadwerkelijk is misbruikt en omgebracht, kan en mag de rechter er volgens Roethof niet van uitgaan dat Nicky zo aan zijn einde kwam. Misschien was het wel een zonnesteek. Een wespensteek? Een slangenbeet? Liep Nicky niet gewoon zelf weg, droogde hij uit onder de hete zon op de heide? Roethof suggereert een reeks mogelijke alternatieve scenario’s, om maar aan te geven: er is alle ruimte voor twijfel.

En nee, zelfs al dat dna van Brech in Nickys onderbroek zegt niks, vindt Roethof. Het gaat immers niet om bloed of speeksel en het is lastig dna-profielen te interpreteren als het uit heel kleine sporen wordt onttrokken, zo verklaren experts aan de advocaat.

Ook kunnen sporen vervuild zijn, ook al ontkent het OM dat, of terecht zijn gekomen op de onderbroek door slordig werken. Zo zijn er veel mogelijkheden, zelfs de suggestie van misbruik nadat Nicky al was overleden klinkt in de zaal – in Nederland is necrofilie niet strafbaar. Roethof concludeert aan het einde: ,,Het is te mager. Er is te weinig waardoor u kunt zeggen: hier is het bewijs dat meneer Brech de delicten gepleegd heeft. De publieke opinie lijkt overtuigd, maar u kent het dossier gelukkig. Als je twijfelt, kan je niet anders dan vrijspreken. Daarom vraag ik vrijspraak op àlle punten.”

Bekijk hieronder de antwoorden van Roethof.

Terwijl zijn advocaat urenlang aan het woord is, zit naast hem Brech, alert en voorovergebogen, maar wel teruggetrokken in de stilte die hem kenmerkt. En ook dat mag hem niet kwalijk genomen worden, vindt Roethof: ,,Het zwijgrecht is altijd overeind gebleven, hoe er ook aan rechten van verdachten is gemorreld. Dat mag niet gecriminaliseerd worden.” Hij verdedigt ook zichzelf, al zijn seintjes in de rechtbank, als Brech weer dreigde antwoord te geven als hem een vraag werd gesteld. ,,Moet ik hier dan als een sfinx zitten?”

Misschien niet, maar pijnlijk is het wel, voor de familie. Net zoals het eindeloze spreken over het lichaam van hun zoon, het misbruik dat wel of niet heeft plaatsgevonden, de man die zij als dader zien vlak in de buurt. Roethof heeft ‘groot respect’ voor hun opstelling. Later verlieten Berthie en Peetje voor het eerst de zaal, om Roethofs relaas over het misbruik niet bij te wonen.

Vrijdag reageert het OM op dit pleidooi en krijgt Brech het laatste woord. Volgende maand volgt het vonnis.