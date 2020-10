Roethof wil vrijspraak Brech: ‘Er is slordig met dna omgesprongen’

LIVE TWITTEROmdat onduidelijk is of Nicky Verstappen in 1998 misbruikt en gedood is, moet Jos Brech worden vrijgesproken. Dat vindt zijn advocaat Gerald Roethof. Die zet ook grote vraagtekens bij het dna-bewijs: de sporen kunnen er terechtgekomen zijn door slordig werken. Dit artikel wordt steeds ververst, zie ook de tweets onderaan.

Advocaat Roethof betwijfelt of Nicky wel ontvoerd, misbruikt en gedood is, zoals het OM stelt. De advocaat benadrukt vandaag in de Maastrichtse rechtbank dat allerminst zeker is dat de jongen in augustus 1998 slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Vrijspraak is daarom de enige juiste optie, hield Roethof de rechtbank voor, ook omdat de twintig dna-sporen van Brech door slordig werken in 1998 en bij later onderzoek over de onderbroek van de jongen verspreid kunnen zijn. ,,Je kunt niets met deze sporen, het gevaar op vervuiling is te groot, dna kàn zijn doorgelekt. Disaster op disaster (ramp, red) werd hier gestapeld. Ik vind het niet onbegrijpelijk dat u dit alles verdacht vind, maar: kan je hier iets mee in het kader van wettig en overtuigend bewijs? Nee, niet op de manier zoals het hier gaat”, zei Roethof in de loop van de middag.

Quote Hij had ook kunnen zeggen dat hij zijn handen aan de onderbroek van Nicky heeft afgeveegd Gerald Roethof, Advocaat Jos Brech Video

Pas in een recente videoverklaring sprak Brech voor het eerst daadwerkelijk over het aantreffen van het jongetje. Hij was op Nicky gestuit toen de jongen al dood was, in 1998 op de Brunssummerheide. Dat dit relaas door de familie en het OM als ongeloofwaardig wordt weggezet vindt de advocaat onterecht. Als de verdediging daadwerkelijk een verhaal zou fabriceren dat aansluit op het dossier, was er wel een ander scenario geschetst, zei Roethof. ,,Hij had ook kunnen zeggen dat hij zijn handen aan de onderbroek van Nicky die aan de waslijn hing heeft afgeveegd, of een handdoek in het toilet gebruikte die later ook Nicky gebruikte.”

Roethof vraagt vandaag vrijspraak. Talloze deskundigen bogen zich over de sporen op Nicky Verstappens lichaam, om te bepalen of hij nu echt misbruikt en omgebracht is. De meningen daarover verschillen. ,,Zoveel deskundigen zie je alleen in zaken waar twijfels zijn.” Getuigen die Brech op de heide gezien zouden hebben, verklaren tegenstrijdig, ook nog over gebeurtenissen van meer dan twintig jaar geleden. De één zag een jongetje dat Nicky zou zijn in dames zit achterop bij een fietsende man, naar verluidt Brech. Een ander zou hem weer anders op de fiets hebben zien zitten. Hij waarschuwt de rechtbank: ,,Je mag niet het risico nemen een onschuldige te veroordelen.”

Bekijk hieronder een fragment met Roethof.

Vandaag is de zesde dag van de zaak. Vorige week kwam het OM met de strafeis: 15 jaar cel plus tbs. Volgens justitie kan wél bewezen worden dat Brech (57) verantwoordelijk is voor de dood van Nicky: ,,De dader kan niemand anders zijn.” Cruciaal is dna: het lichaamsmateriaal van de verdachte zat ‘werkelijk overal’, zei officier van justitie Paul Emmen: ,,Op twintig monsters in en op de onderbroek, in het kruis, op de tailleband. Ook zijn er twee huidschilfers gevonden op Nicky’s borst, twee haren op de pyjama, één haar op de onderbroek.”

Maar volgens Roethof móest Brech wel als ultieme verdachte in beeld komen na een jarenlange zoektocht. ,,Kijk maar naar zijn verleden, zijn levensloop, naar wat er op zijn computers staat. Dat maakte Jos Brech tot de ideale verdachte.”

Roethof wijst op de risico's van die koers: ,,Twijfels over misbruik waren er al vanaf het allereerste begin. Waarom waren er meer experts nodig dan ik vingers aan mijn hand heb?” En: ,,Is Nicky überhaupt om het leven gebracht? De doodsoorzaak blijft onbekend. Er is geen sprake van verdedigingsletsel, dat is opvallend. Er is geen enkel spoor dat wijst op verdediging. Een 11-jarig jongetje laat zich niet zomaar misbruiken en om het leven brengen.”

Volledig scherm Gerald Roethof (rechts) en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech. © ANP