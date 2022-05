Roep om geld voor meer hekken tegen de wolf: ‘Schapen en geiten zijn geen snacks’

video/update Verdachte schietpar­tij Alblasser­dam werd ook gezocht voor dodelijk misdrijf in Vlissingen

De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam is de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas. De man staat bij de politie al jaren bekend als ‘verward en overlastgevend’ en deed in 2017 een zelfmoordpoging. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan deze nieuwssite. Ook werd S. door justitie al een dag gezocht voor betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen op de avond van 4 mei.

