Roep om actie in Brabant en Limburg: ‘Slechte lucht maakt burgers kwetsbaar’

Ze roepen het RIVM op haast te maken met onderzoek, nu internationale studies uitwijzen dat corona meer slachtoffers maakt in gebieden met meer luchtvervuiling. Brabant en Limburg nemen samen bijna 40 procent van de Nederlandse coronadoden voor hun rekening, terwijl 20 procent van de Nederlanders in deze provincies woont. Vooral in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg is de luchtsituatie slecht, onder meer door intensieve veehouderij, maar ook door luchtvaart, industrie en verkeer.



In hoeverre luchtvervuiling ook in Brabant en Limburg bijdroeg aan het aantal slachtoffers, naast bijvoorbeeld het carnaval, onderzoekt het RIVM. Dat onderzoek kan meerdere jaren duren. ,,Moet je nu het zoveelste bewijs gaan leveren voor zo’n verband en daar een paar jaar aan verliezen, of kun je je ook baseren op gezond verstand?” vraagt Pascal Wielders, longarts in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, zich af. ,,Als zo’n onderzoek jaren duurt, is het mosterd na de maaltijd”, vult Hans in ’t Veen, longarts van het Franciscus Gasthuis & Vlietland aan. ,,Het moet echt sneller.”