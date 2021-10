Rode Kruis: Opvang asielzoekers dreigt in Nederland door ondergrens te zakken

De hulpverleningsorganisatie zegt zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit van de noodopvang voor asielzoekers en het gebrek aan aanvullende opvanglocaties in Nederland. ,,Als gevolg daarvan ontbreekt het kwetsbare mensen straks aan essentiële toegang tot medische zorg, ontstaan er onveilige situaties doordat mannen, vrouwen en kinderen in grote ruimtes moeten verblijven en is er geen aandacht voor psychosociale ondersteuning voor getraumatiseerde mensen.”

Een woordvoerder van het COA meldde vandaag dat voor de vijfde nacht op rij mensen op veldbedden en stoelen hebben moeten slapen bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel, waar alle asielzoekers zich moeten aanmelden. De COA-locaties zitten overvol. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) sluit niet uit dat er crisisnoodopvang nodig is, zo bleek eerder deze week. In dat geval wijst de overheid plekken aan om mensen op te vangen, bijvoorbeeld in sporthallen en tenten.



,,We doen er alles aan om crisisnoodopvang op veldbedden in sporthallen te voorkomen, daar werken onze mensen echt keihard aan. Maar we zijn er de afgelopen weken wel dichtbij geweest en het gevaar is nog steeds niet geweken’’, zei bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA daar gisteren over op deze site

‘Veiligheid kinderen onvoldoende gewaarborgd’

,,De verwachting is dat het tekort de komende weken zal toenemen”, aldus ook het Rode Kruis. Directeur Marieke van Schaik zegt dat een kritische grens in de noodopvang van vluchtelingen nu snel wordt bereikt. ,,Mensen kunnen niet gedurende lange tijd in hallen op veldbedden slapen zonder enige vorm van privacy. Of steeds van de ene locatie naar de andere locatie worden verplaatst”, zegt Van Schaik.



Vooral voor kinderen is het steeds verhuizen schadelijk, stelt ze. ,,Hun veiligheid kan daarbij onvoldoende worden gewaarborgd wanneer grote groepen mensen bij elkaar worden gebracht. Er is nu alleen aandacht voor hoe we mensen kunnen onderbrengen. We moeten echt stappen zetten voor een humane opvang in deze situatie.”



Volgens Van Schaik stellen gemeenten onvoldoende aanvullende opvanglocaties ter beschikking. ,,Het kan toch niet zo zijn dat essentiële locaties niet worden ingezet terwijl er wel mogelijkheden zijn? Dit is inmiddels een noodsituatie.”

