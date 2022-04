Robert Henk verliest 30.000 euro aan zijn ‘vriendin’, tv-kijkers stomverbaasd na confrontatie met Kees van der Spek

Slachtoffer Robert Henk doet ietwat weifelachtig zijn verhaal voor de camera. De Enschedeër is verlegen en schaamt zich overduidelijk voor wat hem is overkomen. „Ik kwam haar tegen op straat, in Hengelo. Waar precies? Bij de snackbar.” Later blijkt dat het geen toevallige ontmoeting was. „Ik doe niet aan Tinder, maar het was wel een soort date. Via Kinky.nl.”